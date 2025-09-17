Румынский евродепутат подал в суд на фон дер Ляйен

Румынский евродепутат Георге Пиперей, инициировавший ранее вотум недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, подал на нее в суд за клевету, поскольку, по его словам, она намекнула, что он выполнял приказы из России. Об этом сообщила газета Politico.

По утверждению этого представителя правой группы "Европейские консерваторы и реформисты", обратившегося в Суд ЕС, глава ЕК решила "лично напасть" на него во время дебатов по вотуму недоверия 10 июля в связи с обвинениями в коррупции при закупках вакцин от COVID-19. Пиперей добивается официальных публичных извинений от фон дер Ляйен за ее высказывания.

Судебная инстанция пока не вынесла, по сведениям издания, "решения о приемлемости иска".

Как сообщалось ранее, Европарламент проведет обсуждение и голосование по двум вотумам недоверия главе ЕК на пленарной сессии 6-9 октября. По словам источников, наиболее вероятно, что смежная дискуссия по обоим вотумам пройдет 6 октября, а два голосования пройдут в отдельном порядке 9 октября.

Подача сразу двух вотумов недоверия главе ЕК одновременно является, по свидетельству Politico, беспрецедентным случаем. Фракции различного политического спектра инициировали процедуру почти синхронно - в районе полуночи 10 сентября в преддверии выступления фон дер Ляйен с речью о положении дел в ЕС. Источники отметили, что правоконсервативная фракция "Патриоты Европы" успела подать вотум недоверия на 20 секунд раньше, чем "Левые", поэтому голосования по нему может состояться первым.