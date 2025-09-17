В Кыргызстане появится новый город

На карте Кыргызстана появится новый город. Этот статус получит село Гульча Алайского района Ошской области. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров.

© Российская Газета

Глава республики распорядился выделить полмиллиарда сомов из Стабилизационного фонда страны на развитие инфраструктуры Гульчи и полное асфальтирование ее улиц.

Об изменении статуса одного из крупных населенных пунктов региона власти страны задумались в связи со значимым для его истории поводом - 225-летием выдающегося государственного и политического деятеля XIX века Алымбека Датки. Будучи потомственным аристократом из крупного и влиятельного рода алайских кыргызов, он играл огромную роль в Ферганской долине, сумел занять пост визиря в Кокандском ханстве и внес большой вклад в развитие древнего города Оша. Согласно воспоминаниям современников, пользовался огромным авторитетом у населения, поддерживал науку и просвещение.

Современные историки отмечают, что на пике своей политической карьеры Алымбек Датка пришел к идее создания самостоятельного кыргызского государства. После его гибели бразды правления перешли к его супруге - Курманжан Датке. Чуть позже она стала одной из наиболее знаковых и почитаемых фигур в кыргызской истории.

- Наша задача - не только гордиться, но и изучать биографию Алымбека Датки, его огромный вклад в укрепление государственности, прославлять его имя и передавать это наследие будущим поколениям, - подчеркнул Садыр Жапаров, добавив, что исторический деятель стремился укрепить единство не только кыргызов, но и всех народов, населяющих Туркестан.