В Кыргызстане появится новый город
На карте Кыргызстана появится новый город. Этот статус получит село Гульча Алайского района Ошской области. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров.
Глава республики распорядился выделить полмиллиарда сомов из Стабилизационного фонда страны на развитие инфраструктуры Гульчи и полное асфальтирование ее улиц.
Об изменении статуса одного из крупных населенных пунктов региона власти страны задумались в связи со значимым для его истории поводом - 225-летием выдающегося государственного и политического деятеля XIX века Алымбека Датки. Будучи потомственным аристократом из крупного и влиятельного рода алайских кыргызов, он играл огромную роль в Ферганской долине, сумел занять пост визиря в Кокандском ханстве и внес большой вклад в развитие древнего города Оша. Согласно воспоминаниям современников, пользовался огромным авторитетом у населения, поддерживал науку и просвещение.
Современные историки отмечают, что на пике своей политической карьеры Алымбек Датка пришел к идее создания самостоятельного кыргызского государства. После его гибели бразды правления перешли к его супруге - Курманжан Датке. Чуть позже она стала одной из наиболее знаковых и почитаемых фигур в кыргызской истории.
- Наша задача - не только гордиться, но и изучать биографию Алымбека Датки, его огромный вклад в укрепление государственности, прославлять его имя и передавать это наследие будущим поколениям, - подчеркнул Садыр Жапаров, добавив, что исторический деятель стремился укрепить единство не только кыргызов, но и всех народов, населяющих Туркестан.