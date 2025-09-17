Египет захотел расширить географию туризма из России

Египет предложил расширить географию туризма из России, Москва будет над этим работать, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Об этом пишет ТАСС.

По итогам визита в республику он отметил, что 15 процентов доходов туристической отрасли Египта — это доходы, которые получаются от российских туристов.

«Египетская сторона очень заинтересована в дальнейшем развитии туризма. Они предложили расширить географию туризма для России», — подчеркнул он. Оверчук добавил, что Минэкономразвития должно подключиться к этой работе.

Он указал, что Египет готов принять российские инспекции, чтобы соблюсти требования российской стороны.

Ранее сообщалось, что прошедшим летом российские туристы массово устремились на отдых в три африканские страны — Египет, Марокко и Тунис.