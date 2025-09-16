Фон дер Ляйен раскрыла детали беседы с Трампом о давлении на Россию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она провела «хороший разговор» с президентом США Дональдом Трампом, темой которого стало усиление экономического давления на Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение фон дер Ляйен в соцсетях.

По словам главы Еврокомиссии, они с Трампом договорились о последующих совместных усилиях, которые будут направлены на увеличение давления на Россию. Кроме того, она заявила, что новый пакет санкций против РФ будет направлен на криптовалюту, а также банковскую и энергетическую сферы.

«Я провела хороший разговор с президентом США Дональдом Трампом об укреплении наших совместных усилий по увеличению экономического давления на Россию посредством дополнительных мер. Комиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций, направленный на криптовалюту, банки и энергетику. <...> Комиссия предложит ускорить поэтапный отказ от российского ископаемого топлива», — заявила она.

