Умер вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас, который также занимал пост сопредседателя российско-кубинской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщил Президент Кубы Мигель Диас-Канель.

"Очень грустная новость для Кубы - умер наш дорогой друг Рикардо Кабрисас Руис, исключительный человек, который посвятил всю свою жизнь Революции", - написал Диас-Канель на своей странице в X.

Глава государства направил родственникам Кабрисаса "самые искренние соболезнования".

О причинах смерти политика не сообщается.