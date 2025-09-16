Обвиняемый в убийстве Кирка раскрыл мотив преступления

Илья Родин

Студент Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве Чарли Кирка, рассказал, что решился на преступление потому, что консервативный активист распространял «слишком много ненависти», заявил прокурор округа Юта Джеффри Грей. Об этом пишет CNN.

© Global Look Press

Покушение произошло 10 сентября на мероприятии в Utah Valley University. Злоумышленник тяжело ранил молодого политика в шею, через несколько часов активист скончался в клинике.

Грей пояснил, что родители Робинсона встревожились после того, как просмотрели опубликованные властями кадры с камер видеонаблюдения. Супруги осознали, что подозреваемый похож на их сына, а винтовка, найденная на месте преступления, похожа на ту, что ранее была подарена молодому человеку.

Отец связался с Робинсоном и попросил прислать фотографию винтовки, но Тайлер не ответил. После этого мужчина поговорил с сыном по телефону, и тот «намекнул, что планирует покончить с собой».

Родителям Робинсона «удалось уговорить его встретиться у них дома», уточнил Грей. В разговоре с родителями Тейлор намекнул, что застрелил Чарли Кирка, «и заявил, что не может сесть в тюрьму и просто хочет покончить с этим», заметил судья.

На вопрос о том, почему он пошел на преступление, «Робинсон объяснил, что вокруг слишком много зла, и этот парень [Чарли Кирк] распространяет слишком много ненависти», констатировал Грей.