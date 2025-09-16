Обвиняемый в убийстве Кирка раскрыл мотив преступления

Студент Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве Чарли Кирка, рассказал, что решился на преступление потому, что консервативный активист распространял «слишком много ненависти», заявил прокурор округа Юта Джеффри Грей. Об этом пишет CNN.

Покушение произошло 10 сентября на мероприятии в Utah Valley University. Злоумышленник тяжело ранил молодого политика в шею, через несколько часов активист скончался в клинике.

Грей пояснил, что родители Робинсона встревожились после того, как просмотрели опубликованные властями кадры с камер видеонаблюдения. Супруги осознали, что подозреваемый похож на их сына, а винтовка, найденная на месте преступления, похожа на ту, что ранее была подарена молодому человеку.

СМИ: подозреваемый в убийстве активиста Кирка сам сдался полиции

Отец связался с Робинсоном и попросил прислать фотографию винтовки, но Тайлер не ответил. После этого мужчина поговорил с сыном по телефону, и тот «намекнул, что планирует покончить с собой».

Родителям Робинсона «удалось уговорить его встретиться у них дома», уточнил Грей. В разговоре с родителями Тейлор намекнул, что застрелил Чарли Кирка, «и заявил, что не может сесть в тюрьму и просто хочет покончить с этим», заметил судья.

На вопрос о том, почему он пошел на преступление, «Робинсон объяснил, что вокруг слишком много зла, и этот парень [Чарли Кирк] распространяет слишком много ненависти», констатировал Грей.