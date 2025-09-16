Президент Финляндии Александр Стубб рассказал о новой операции НАТО «Восточный страж». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ilta-Sanomat.

По словам Стубба, на начальном этапе целью операции будет укрепление систем ПВО Польши. Потом операция расширится до укрепления всей восточной границы Финляндии и Норвегии.

Стубб рассказал о подготовке Финляндии к войне

"Цель на начальном этапе — обеспечить укрепление противовоздушной обороны Польши, а в дальнейшем — всей восточной границы Финляндии и Норвегии", — рассказал он.

Ранее стало известно, что Испания, Британия, Италия и Швеция примут участие в операции НАТО «Восточный страж».