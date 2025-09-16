Урсула фон дер Ляйен обсудила с Трампом усиление давления на Россию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили укрепление усилий по увеличению давления на РФ. Об этом фон дер Ляйен написала в соцсети X.

"Я провела конструктивную беседу с президентом Трампом об усилении наших совместных усилий по увеличению экономического давления на Россию с помощью дополнительных мер. Комиссия вскоре представит 19-й пакет санкций, которые направлены на криптовалюту, банки и энергетику", – написала глава ЕК.

Европарламент проведет голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен добавила, что Еврокомиссия также предложит ускорить отказ от импорта российского ископаемого топлива.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия не обнародует 19-й пакет санкций против России в среду, 17 сентября. Решение было принято по причине смещения фокуса внимания с антироссийских санкций на оказание давления на Словакию и Венгрию.

Кроме того, по данным СМИ, в новый пакет санкций не войдут ограничения на продажу энергоресурсов. Журналисты отметили, что у Евросоюза почти не остается инструментов для усиления давления на Россию.