Навроцкий высказался о готовности Польши сбивать дроны над Украиной

Президент Польши Кароль Навроцкий не стал подтверждать, что его страна будет сбивать беспилотники над Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на LCI.

© ZUMA/ТАСС

По словам Навроцкого, армия Польши уже сбивает любые БПЛА, если они пересекают границу страны. Но эти действия, по его словам, являются ответом на нарушение воздушного пространства государства.

«Наша армия сбивает дроны, как только они пересекают границу Польши. Но это все равно является нарушением целостности государства, которое является членом НАТО. Поэтому с технической точки зрения мы несем ответственность за наше воздушное пространство в пределах границ Польши», — заявил он.

