Подозреваемый в убийстве Кирка сам сдался полиции

Студент Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в Юте, сам сдался полиции, рассказал окружной прокурор Джеффри Грэй. Об этом пишет CNN.

Инцидент произошел 10 сентября в ходе мероприятия в Utah Valley University. Злоумышленник выстрелил в Кирка и покинул место преступления. Через несколько часов активист скончался в больнице.

«Одиннадцатого сентября, пока правоохранители продолжали расследование, Тайлер Робинсон пришел в офис шерифа с семьей и другом, чтобы сдаться», — отметил Грэй.

Прокурор назвал убийство молодого политика «американской трагедией» и «преступлением против штата, а также против спокойствия и благополучия» жителей и гостей Юты.

СМИ узнали наиболее вероятную причину расправы над Кирком

«Чарли Кирк был убит, когда он отстаивал одно из самых священных и заветных прав американцев, основу нашей демократической республики: свободный обмен идеями и поиск истины, взаимопонимания и более совершенного союза», — подчеркнул Грэй.

Прокурор заметил, что будет добиваться смертной казни для подозреваемого в убийстве активиста. На фоне этого, добавил он, подозреваемый будет по-прежнему содержаться под стражей без права внесения залога.