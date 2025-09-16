В Великобритании начались протесты из-за визита Трампа

Протестующие против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию собрались у резиденции монархов в замке Виндзор неподалеку от Лондона. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Трамп прибудет в Великобританию сегодня вечером. Новости о прилете главы Белого дома вызвали волну протестов среди британцев — митингующие планируют провести масштабную акцию в Лондоне завтра.

Согласно планам Трампа, он проведет двухдневную встречу с королем Великобритании Карлом III в Виндзорском замке. Недовольные визитом Трампа начали собираться у резиденции за три с половиной часа до прилета главы Белого дома. Кроме того, часть демонстрантов собрались у церкви Иоанна Крестителя. В руках некоторые из них несут плакаты с надписями «нет диктаторам» и «ненависть не делает страны великими».

Напомним, что прилет Трампа в Великобританию 16 сентября станет вторым его государственным визитом в эту страну.