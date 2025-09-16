Трамп заявил, что у Киева серьезные проблемы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина находится в крайне сложной ситуации. Об этом он сообщил во время общения с журналистами перед вылетом в Великобританию, отвечая на вопрос украинского корреспондента о поставках систем Patriot. Информацию передает пресс-служба Белого дома 16 сентября.

«У вашей страны серьезные проблемы. Этого никогда не должно было случиться, этого конфликта никогда не должно было быть», — сказал Трамп журналистам.

Он также подчеркнул, что готов приложить усилия для прекращения конфликта.

Трамп сделал жесткое заявление о Зеленском

По словам представителей Белого дома, вопрос о поставках 17 зенитных ракетных комплексов Patriot, которые были анонсированы ранее, остается открытым. Ожидается, что эта тема будет обсуждаться во время визита Трампа в Великобританию. Президент прибудет в страну вечером 16 сентября и примет участие в официальных мероприятиях на следующий день.

Дональд Трамп совершает второй в истории государственный визит в Великобританию. Первый визит состоялся в 2019 году. После прибытия в Лондон глава Белого дома отправится в замок Виндзора, где встретится с британскими властями и обсудит ряд международных вопросов, включая ситуацию на Украине.