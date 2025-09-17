Принцесса Кейт Миддлтон постеснялась взять за руку принца Уильяма на встрече с Трампами. Об этом сообщает Mirror.

Принц и принцесса Уэльская провели встречу с Дональдом и Меланией Трамп по их прибытии в Виндзор. Один из королевских экспертов Брюс Дарем заметил странный жест Кейт Уэльская во время приветствия.

«Когда они отходят от вертолета, Кейт Миддлтон замечает, как Дональд и Мелания берут друг друга за руки, но затем она не решается взять за руку Уильяма. Вместо этого она решает перебирать сумочку в руках», — заявил он.

На прошлой неделе Кейт Миддлтон появилась на женском чемпионате мира по регби. Принцесса Уэльская предстала перед публикой с более темным цветом волос, чем несколько дней назад. Жена принца Уильяма заколола локоны сзади. Ей сделали макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.

Кейт Миддлтон выбрала для спортивного мероприятия темный твидовый блейзер Ralph Lauren, белую блузу с воланами и черные брюки. Она дополнила образ золотыми украшениями.

До этого издание Radar Online со ссылкой на инсайдера рассказало, что Кейт Миддлтон начала резко терять вес.