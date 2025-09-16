Зеленский неожиданно назвал причину отказа поехать в Москву

Владимир Зеленский заявил, что не может поехать в Москву для встречи с лидером России Владимиром Путиным, поскольку РФ «нападает на Украину». Об этом он сказал в интервью Sky News.

Зеленский отметил, что готов встретиться с главами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным без каких-либо предварительных условий. Однако, по его словам, он не может поехать в Москву, поскольку РФ «нападает на Украину».

Также Зеленский призвал Европу и США перестать думать о себе и своих будущих отношениях с Россией и начать больше думать об Украине.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку, чтобы добиться завершения конфликта.