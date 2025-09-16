Зеленский неожиданно назвал причину отказа поехать в Москву

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным он не может, так как это столица страны, которая якобы нападает на Украину. Об этом глава киевского режима высказался во вторник, 16 сентября.

Также Зеленский заявил, что Европе и США нужно перестать думать о себе и своих будущих отношениях с Россией и начать больше думать об Украине.

Зеленский на встрече с партией «Слуга народа» призвал готовиться к худшему

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку по завершению конфликта на Украине.

Также глава Белого дома, отвечая на вопрос украинской журналистки, заявил, что у Украины серьезные проблемы. Он отметил, что конфликта не должно было произойти, и пообещал остановить военные действия.