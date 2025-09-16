Зеленский: если положение ВСУ ухудшится, будут приняты "трудные решения"

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами от "Слуги народа" предупредил о "трудных решениях" в случае ухудшения ситуации на фронта. Об этом рассказала пресс-секретарь партии Юлия Палийчук. По словам Палийчук, на встрече обсуждались гарантии безопасности для Украины после окончания боевых действий и переговоры о мире. Вней приняли участие 150 членов фракции из 230. Часть депутатов в это время занималась консультациями по проекту бюджета на 2026 год, часть была в командировке, а часть - на больничном. Новое совещание фракции ожидается в октябре. До этого эксперт Foreign Policy из Берлина Пол Хокенос заявил, что Зеленский "оторван от реальности", в чем виноваты его советники, от которых он и получает информацию о мнении общественности. По его мнению, об этом свидетельствуют проекты введения уголовной ответственности за неподчинение приказам и дезертирство из рядов ВСУ и попытки отмены независимости двух антикоррупционных ведомств. Чтобы исправить ситуацию, он посоветовал Зеленскому заменить действующих советников на представителей украинских аналитических центров, фондов и общественных организаций.