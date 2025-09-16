Зеленский поставил Трампу условие по миру на Украине

Владимир Зеленский поставил американскому лидеру Дональду Трампу условие по решению украинского конфликта. Об этом он сказал в интервью Sky News.

«Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнёры. Это очень важно.... Чтобы это произошло, нам нужна чёткая позиция президента Трампа», — сказал он.

Зеленский на встрече с партией «Слуга народа» призвал готовиться к худшему

Ранее Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придётся «заключать сделку» для урегулирования украинского конфликта.

Также президент США говорил о том, что Зеленский и российский лидер Владимир Путин ненавидят друг друга.