Зеленский поставил Трампу условие по миру на Украине
Владимир Зеленский поставил американскому лидеру Дональду Трампу условие по решению украинского конфликта. Об этом он сказал в интервью Sky News.
«Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнёры. Это очень важно.... Чтобы это произошло, нам нужна чёткая позиция президента Трампа», — сказал он.
Ранее Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придётся «заключать сделку» для урегулирования украинского конфликта.
Также президент США говорил о том, что Зеленский и российский лидер Владимир Путин ненавидят друг друга.