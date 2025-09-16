NYT: иск Трампа не имеет под собой никаких оснований

Представитель американской газеты The New York Times заявил, что иск президента США Дональда Трампа, который он направил против издания, не имеет под собой никаких оснований.

«Этот иск... не содержит никаких законных правовых оснований», — приводятся слова представителя издания в публикации.

По его словам, иск Трампа «представляет собой попытку заглушить и оттолкнуть от независимого освещения событий». Он также добавил, что The New York Times будет продолжать изучать факты и отстаивать право журналистов задавать вопросы от имени американского народа.

Американский лидер подал иск о клевете на $15 млрд к газете The New York Times. Он также назвал издание «одной из худших газет страны» и «рупором леворадикальной Демократической партии».