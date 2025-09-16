Трамп: у Украины большие проблемы

Американский лидер Дональд Трамп перед вылетом в Великобританию заявил, что у Украины серьёзные проблемы.

Украинская журналистка задала ему вопрос о том, когда ВСУ получат 17 систем Patriot.

«У вашей страны серьёзные проблемы. Этого никогда не должно было случиться, этой войны никогда не должно было быть», — ответил Трамп.

Он добавил, что положит конец конфликту, сказав, что «завершил семь войн за последние восемь месяцев».

Ранее в Киеве признались, что не знают, что именно имел в виду Трамп, говоря об отправке в страну 17 систем Patriot.