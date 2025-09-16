Моди прокомментировал мирные инициативы Трампа по Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна поддерживает мирные инициативы президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети X.

Как заявил Моди, он провел телефонный разговор с Трампом, а также поблагодарил главу Белого дома за поздравления с днем рождения. Он добавил, что надеется вывести отношения с США на новый уровень.

«Спасибо, мой друг, президент Трамп, за ваш звонок и тёплые поздравления с моим 75-летием. Как и вы, я также всецело стремлюсь вывести индийско-американское всеобъемлющее и глобальное партнерство на новый уровень. Мы поддерживаем ваши инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта», — заявил он.

В свою очередь, Трамп тоже прокомментировал разговор с Моди. В своей соцсети Truth Social он тоже назвал индийского премьера «другом», и высоко оценил его работу.

«Я только что говорил по телефону с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Он делает потрясающую работу. Наренда: Спасибо за вашу поддержку в прекращении войны между Россией и Украиной!» — написал он.

