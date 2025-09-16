Стало известно о сигнале Польши НАТО для начала военного конфликта с Россией

Конфликт Москвы и Киева постепенно трансформируется из «закулисного сражения» в войну НАТО против Кремля, пишет китайский портал NetEase.

По мнению автора статьи, инцидент с 19 дронами в Польше внезапно обострил ситуацию с безопасностью в Восточной Европе.

Варшава заявила, что «российские дроны» вторглись в польское воздушное пространство, немедленно подняла тревогу, закрыла границу и мобилизовала ВС.

В небо поднялись истребители F-35 и Eurofighter Typhoon, выпустили ракеты на $150 млн с тем, чтобы сбить беспилотники, стоимость каждого из которых не превышала $2 тыс.

Обозреватель заметил, что инцидент выглядел как «недоразумение», но фактически это был своего рода тест на прочность, проверка красных линий альянса.

«Стрельба по «комарам» крупнокалиберным оружием может показаться нелепой, но это было спланированным стратегическим сигналом. Польша говорит Североатлантическому альянсу, что находится на линии фронта, поэтому НАТО должна шагать вместе с ней», — пояснил автор статьи.

По его оценке, на протяжении трех лет российско-украинский конфликт выглядел как «война чужими руками». В последние недели характер конфликта изменился — стало понятно, что Европа нацелилась против России.

В таких напряженных условиях любая незначительная ошибка может вылиться в катастрофу, констатировал обозреватель. Ценой ошибки, добавил он, может стать судьба целой страны.