Нетаньяху: Израиль создаст независимую военную промышленность

Израиль создаст у себя самодостаточный оборонно-промышленный комплекс, который не будет зависеть от каких-либо возможных международных ограничений. Об этом объявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы построим независимую индустрию вооружений, очень мощную, очень сильную, которая сможет выдержать любого рода международные политические ограничения и обеспечит безопасность Государства Израиль", - рассказал он на пресс-конференции, посвященной израильской экономике.

В своем выступлении Нетаньяху настаивал на том, что израильская экономика крепка и динамично развивается, несмотря на негативный дипломатический фон из-за ситуации в секторе Газа. Вместе с тем он признал, что одна из ключевых для его страны отраслей - производство вооружений - контролируется исключительно правительствами и не подчиняется обычной рыночной логике, из-за чего в этой сфере возможны ограничения по политическим соображениям.

"Поэтому мы собираемся построить индустрию вооружений, которая будет на уровне лучших индустрий вооружений в мире с одной оговоркой: мы хотим в первую очередь производить для себя, в гораздо больших масштабах и с невероятными инновациями", - сказал премьер.

Он выразил убежденность в том, что Израиль в скором времени достигнет новых высот в сфере инноваций, в связи с чем призвал иностранных инвесторов вкладываться в израильскую экономику.

"Будущее принадлежит тем, кто занимается инновациями. Израиль - это нация инноваций. Так что присоединяйтесь, потому что мы скоро взлетим на новую ступень процветания", - полагает Нетаньяху.

В свете нового витка обострения палестино-израильского конфликта в последние дни резко ужесточилась критика в адрес Израиля со стороны мирового сообщества. Ряд стран, в том числе государства ЕС, заговорили о возможности введения различных рестрикций в отношении еврейского государства, в том числе в сфере вооружений.