Во время встречи с народными депутатами от фракции «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что им стоит готовиться к «худшему сценарию» развития военного конфликта с Россией. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщили местные СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

По данным журналистов, встреча с парламентариями в основном была посвящена теме российско-украинского конфликта. Зеленский сообщил, что добивается от западных партнеров четких гарантий безопасности и продолжения военной помощи.

При этом лидер киевского режима заявил, что в стране присутствуют силы, которые пытаются донести до президента США Дональда Трампа «точку зрения не в интересах Украины».

— Кроме того, президент сказал, что он хочет скорейшего прекращения войны, однако должен готовиться и к худшему сценарию. По этой логике власти вынуждены закладывать значительный бюджет на финансирование оборонки и армии в следующем году, — передает «Газета.Ru».

После нового требования Владимира Зеленского о выделении финансовой помощи в размере 120 миллиардов долларов председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал не отправлять Украине «ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата».