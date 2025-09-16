Администрация президента США Дональда Трампа и Пентагон одобрили первый пакет военной помощи Киеву, который профинансировали страны НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби разрешил отправить Киеву две партии помощи на сумму до 500 миллионов долларов в рамках инициативы Priority Ukraine Requirements List. Поставки должны начаться в ближайшее время.

Трампу задали вопрос о передаче 17 ЗРК Patriot Украине

Напомним, что в России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России.