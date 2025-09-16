В МВД Финляндии рассказали, откроют ли границу с Россией

Граница Финляндии с Россией останется закрытой. Об этом заявила глава финского МВД Мари Рантанен, передает РИА Новости.

Напомним, что пункты пропуска на границе Финляндии и России закрыты с ноября 2023 года. Поводом к этому послужил поток беженцев с Ближнего Востока и Африки. Срок закрытия пунктов пропуска неоднократно продлевался, а в апреле 2024 года их закрыли «до особого распоряжения». Кроме того в июле прошлого года власти Финляндии приняли закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы из-за угрозы «инструментализированного въезда», но до сих пор он так и не применялся.

«В данный момент пункты пропуска останутся закрытыми», — сказала Рантанен на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам безопасности и миграции Магнусом Бруннером.

Также глава МВД Финляндии заявила, что угроза направляемой миграции со стороны России «остается высокой». Никаких доказательств своих слов она не привела.