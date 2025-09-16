В Эстонии снова задумались о полном закрытии границы с Россией

Партия Isamaa снова внесла в парламент Эстонии законопроект о полном закрытии границы с Россией. О том, что в стране вновь задумались о таком решении, сообщает ERR.

Председатель партии Урмас Рейнсалу объяснил, что законопроект направлен на обеспечение безопасности эстонского народа. Если граница будет закрыта, властям страны удастся снизить риск непредвиденных инцидентов, добавил он. В качестве положительных примеров Рейнсалу обратил внимание на опыт Польши, которая уже закрыла границу с Белоруссией, и Финляндии, чьи погранпункты с РФ тоже прекратили работу.

Председатель партии подчеркнул, что при взаимодействии с Латвией и Литвой такое решение будет гораздо более эффективным.

В марте правительство Эстонии рассмотрело первый законопроект партии Isamaa о закрытии границы с Россией и отказалось от этой идеи. 14 членов парламента поддержали инициативу, а 61 высказались против.