В США плодятся теории о "необычной опухоли" Трампа

Совсем недавно 79-летнему президенту США Дональду Трампу пришлось опровергать версию о своей смерти ввиду отсутствия во время выходных, посвященных Дню труда, как появились новые теории о его здоровье.

Пользователи сети, как пишет Daily Star, обнаружили на одной из фотографий Трампа странную выпуклость на плече под одеждой и складку на рукаве. Некоторые пытались предположить, что ткань так не ложится на руку, а выпуклость появилась из-за подплечников в костюме, но потом фокус сместился на то, что это могло быть результатом использования подплечников или же того, что кто-то мог поддерживать президента до появления его на публике.

Ранее у Трампа была диагностирована хроническая венозная недостаточность – а это потенциально опасное заболевание, тогда в соцсетях также появились фотографии Трампа, где видны синяки и опухшие лодыжки.