В политических кругах Евросоюза и США нарастает усталость от Украины, что является плохой новостью для Киева. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, передает РИА Новости.

По его словам, в политических кругах союзников Киева, в том числе США и Европе, все чаще говорят «о некой усталости от Украины и тщетности мирных усилий».

«Это очень плохая новость для Украины и украинского народа», — считает Разумков.

В данной ситуации, по его мнению, критически важно сохранить лидерство США в переговорах, чтобы обеспечить проведение переговоров Украины и России.

Ранее министр нацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава и весь мир устали от темы Украины. Аналогичное мнение высказывал и бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, который считает, что само украинское общество устало от боевых действий и ждет мира.