Японскую партию возглавит искусственный интеллект

Японская политическая партия «Путь к возрождению» объявила о том, что ее новым руководителям станет искусственный интеллект (ИИ). Предыдущий председатель Синдзи Исимару покинул пост после провала объединения на выборах в верхнюю палату парламента страны, которые прошли в июле.

Партия не имеет четкой политической платформы, а ее члены могут создавать собственные программы. Одержать победу на внутренних выборах удалось 25-летнему аспиранту Коки Окумуре. Он заявил, что сам будет выступать в роли помощника «нового главы» политического объединения.

— ИИ не станет определять характер политической деятельности членов партии, а будет выполнять такие задачи, как, например, распределение ресурсов между участниками объединения, — передает агентство France-Presse.

Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил, что новым министром государственных закупок республики станет ИИ по имени Диэлла, что означает «солнце».

Исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что нейросеть усложняет поиск работы для начинающих специалистов в возрасте около 22–25 лет в некоторых наиболее подверженных его влиянию сферах.