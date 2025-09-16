Популярная американская телепередача «Позднее шоу» в одном из последних выпусков показала карту Украины без Крыма, пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, выпуск был посвящен 10-летнему юбилею со дня выхода в эфир первого эпизода со Стивеном Кольбером в сентябре 2015 года.

Ведущий вспомнил знаковые, по его мнению, события прошедших десяти лет: выпуск первых беспроводных наушников Airpods от компании Apple в 2016 году, получение американским рэпером Кендриком Ламаром Пулитцеровской премии в 2018-м, разработку вакцин от Covid-19 в 2021, начало специальной военной операции в 2022 году.

При рассказе о начале СВО Кольбер продемонстрировал карту Украины без Крыма.

«Сразу видно, чего можно добиться, когда бывший комик с телешоу баллотируется в президенты», — отметил журналист.

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума.

Ранее сообщалось, что украинского лидера высмеял президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Политик изобрел специальный термин — «момент Зеленского».

Так он обозначил скандал между Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме в феврале 2025 года.