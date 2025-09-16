Сотрудники пиццерии занялись сексом прямо в зале ресторана

В сети появилось шокирующее видео, на котором двое сотрудников одной из сетевых пиццерий занимаются сексом прямо в зале заведения. Инцидент, предположительно, произошел в начале этого месяца в одном из филиалов известной в Великобритании сети.

На кадрах, вызвавших возмущение пользователей, видно, как мужчина и женщина ведут себя непристойно на столе, где на следующий день могли бы сидеть посетители, включая семьи с детьми. На заднем плане заметна фирменная символика заведения. По сообщениям, пара также вела себя неподобающим образом в туалетах и кабинете менеджера.

Представители сети подтвердили, что проводят внутреннее расследование.

«Мы знаем об инциденте и принимаем все необходимые меры», — заявили в компании.

Источники характеризуют произошедшее как «отвратительное» и «негигиеничное», отмечая, что сотрудники даже не пытались скрыть своё место работы.

Это не первый скандал, связанный с данным заведением. В ноябре прошлого года телеведущий Стивен Малхерн потерял сознание в одном из ресторанов сети после реакции на анестезию, полученную ранее в тот же день. Тогда персонал оперативно вызвал скорую помощь, а гостя госпитализировали в качестве меры предосторожности.