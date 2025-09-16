Глава США Дональд Трамп собирается присутствовать на переговорах президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, поскольку они якобы ненавидят друг друга и не могут находиться вместе. Об этом сообщил Трамп в интервью телеканалу Bloomberg.

«Зеленский и Путин ненавидят друг друга. Поэтому мне придется сидеть с ними в одной комнате. Они не могут находиться вместе. Встреча может быть пропитана ненавистью», — заявил Дональд Трамп в эфире Bloomberg.

Как отметил президент США, такие переговоры могут привести к значимым результатам.

Трамп сделал жесткое заявление о Зеленском

Ранее Трамп уже заявлял о некоей ненависти Путина к Зеленскому. Однако российский лидер никогда не демонстрировал негативного отношения к украинскому президенту. Это отмечали и на Украине — об отсутствии «непостижимой ненависти» говорил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

Российский президент не исключал встречу с Зеленским и даже не предлагал ему приехать в Москву. При этом он сомневался в готовности украинских властей к компромиссу и в возможности достижении прогресса по итогам такой встречи. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что саммит Россия-Украина следует проводить только после согласованности всех вопросов на уровне делегаций.