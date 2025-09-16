Новые попытки пересечения беспилотниками воздушного пространства стран НАТО повлекут за собой силовой ответ. Об этом заявил представитель МИД Великобритании.

Он назвал прилет беспилотников на территорию Польши и Румынии «совершенно неприемлемым». При этом в случившемся в МИД Великобритании обвинили Россию.

«Россия должна понять, что ее продолжающаяся агрессия только укрепляет единство союзников по НАТО и нашу решимость поддерживать Украину, и любые дальнейшие вторжения снова будут встречены силой», — говорится в тексте.

В США начали угрожать странам ЕС

Кроме того там призвали РФ «прекратить незаконную войну против Украины».

Напомним, что 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территорию страны залетело 19 дронов, три из которых удалось сбить. По его словам, БПЛА, нарушившие воздушное пространство республики, были российскими. При этом никаких доказательств этого он не привел. Позже, 13 сентября, БПЛА также вторглись на территорию Румынии, виновником снова была названа РФ.