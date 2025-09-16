Трамп не ответил, поддерживает ли он операцию Израиля в Газе

Президент США Дональд Трамп не ответил однозначно на вопрос о том, поддерживает ли он проведение Израилем наземной наступательной операции в городе Газа.

"Мне нужно посмотреть. Я не так много знаю об этом", - отметил американский лидер, говоря о своем отношении к упомянутым действиям еврейского государства. "Я могу вам сказать, что если [радикальное палестинское движение] ХАМАС будет выставлять перед собой заложников в качестве щитов <...>, то ХАМАС за это дорого заплатит", - добавил Трамп, беседуя с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

"Мы посмотрим, что будет. Как я слышал, ХАМАС пытается прибегнуть к старому трюку с использованием людей в качестве живых щитов", - подчеркнул Трамп. "И если они будут так делать, у них будут большие проблемы", - добавил он.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции израильских ВС в городе Газа, административном центре одноименного палестинского анклава. Целью операции заявлен разгром ХАМАС. Перед этим израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть зону боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки. По данным катарского телеканала Al Jazeera, только за минувшую ночь в результате бомбардировок израильскими ВВС города Газа и прилегающих к нему районов более 40 палестинцев погибли, десятки получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 64 тыс., более 165 тыс. получили ранения, еще 428 местных жителей, в том числе 146 детей, умерли от голода.