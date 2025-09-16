Трамп сделал жесткое заявление о Зеленском

Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку с тем, чтобы добиться завершения конфликта, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом пишет РБК.

Американский лидер также призвал европейские страны отказаться от российской нефти.

Напомним, что Трамп неоднократно требовал от украинского лидера пойти на уступки и компромиссы.

Зеленский в очередной раз продемонстрировал нежелание урегулировать украинский конфликт

Так, 16 августа политик заметил, что «сделка еще не готова, и Украина должна согласиться, Зеленский должен согласиться».

Трамп констатировал, что хочет посмотреть, удастся ли США принудить Зеленского к уступкам.