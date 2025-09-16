В ФРГ отвергли требование президента Польши о репарациях

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Фридрих Мерц отвергли требование президента Польши о репарациях за ущерб, причинённый во Второй мировой войне, сообщила представитель канцелярии президента Германии Керстин Гаммелин.

«С точки зрения Германии, этот вопрос окончательно решен юридически. Однако содействие увековечению и сохранению памяти остается общей задачей», — написала она в соцсети X.

Ранее сообщалось, что президент Польши Навроцкий потребует репараций в ходе визита в ФРГ.