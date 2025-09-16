Раскрыта хитрость маршрута Трампа во время визита в Великобританию

Маршрут президента США Дональда Трампа в Великобританию построен так, чтобы глава Белого дома не столкнулся с протестами против его визита. Об этом сообщает Washington Post.

По информации издания, обе крупные остановки Трампа в Британии находятся за пределами Лондона — именно в столице страны наблюдаются самые массовые протесты. Кроме того, Трамп также не будет выступать перед британским парламентом.

«Маршрут в Виндзорском замке и королевском замке в Чекерс, которые оба находятся за пределами Лондона, позволяет Трампу находится вдали от массовых протестов, запланированных против его визита», — сообщает издание.

Напомним, что Трамп посетит Великобританию 16 сентября — это будет его второй государственный визит в эту страну.