Раскрыта реакция команды Трампа на удар Израиля по Катару

Команда президента США Дональда Трампа была возмущена решением Израиля нанести удар по делегации палестинского движения ХАМАС в Катаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское СМИ.

© Ilia Yefimovich/dpa/TACC

На прошлой неделе Израиль нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС. В результате атаки погиб сотрудник сил внутренней безопасности Катара, еще несколько человек, в том числе гражданские получили ранения.

«Всплеск гнева в Катаре и во всем регионе после атаки вынудил Белый дом занять оборонительную позицию, и многие в команде Трампа были возмущены решением и отсутствием надлежащих консультаций. Некоторые в администрации посоветовали израильтянам предпринять шаги для исправления ситуации», — говорится в тексте.

Неназванный высокопоставленный израильский чиновник отметил, что «никто не может предсказать» следующий шаг премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а его приказ о нанесении удара раскрыл его нынешнее направление мыслей. По мнению политика, премьер «влюбился в роль регионального тирана».