Команда Трампа возмущена решением Израиля нанести удар по Катару

В Белом доме возмущены решением Израиля нанести удар по делегации палестинского движения ХАМАС в Катаре, а также отсутствием надлежащих консультаций с Вашингтоном, сообщает портал Axios.

На прошлой неделе Израиль нанес удары по зданию в жилом районе в центре Дохи. В этот момент там находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение Вашингтона о прекращении огня в Газе. В результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько человек были ранены.

«Многие в команде Трампа были возмущены решением, - рассказал изданию американский чиновник, имя которого не называется. - И отсутствием надлежащих консультаций». В то же время неназванный высокопоставленный израильский чиновник заявил порталу, что "никто не может предсказать" следующий шаг премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "Он влюбился в роль регионального тирана", - приводят слова чиновника.

Россия расценивает удар Израиля по Дохе, как подчеркнули в МИД РФ, как нарушение международного права. Москва призвала стороны не допустить эскалации.