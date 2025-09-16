Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В жилой дом в Польше попала ракета, выпущенная из F-16

© DPA/ТАСС

В жилой дом в Польше попала ракета, выпущенная из истребителя F-16, а не дрон. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Согласно материалу издания, прокуратура утаила информацию о «неопознанном летающем объекте», обломки которого упали на жилой дом в деревне Выгрыки в Люблинском воеводстве. По данным Rzeczpospolita, речь может идти о ракете, выпущенной с польского истребителя F-16 по беспилотнику, при этом у ракеты якобы произошел сбой системы наведения.

В США начали угрожать странам ЕС

© Zuma/TACC

Сенатор США Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пригрозил Венгрии и Словакии «последствиями», если они не перестанут покупать российскую нефть.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести санкции против покупателей российской нефти из Китая и Индии, если Евросоюз сделает то же самое.

Зеленский обратился с призывом к Трампу

Киев ждет от президента США Дональда Трампа «четкой позиции» по санкциям против России и гарантиям безопасности Украины. Об этом в интервью Sky News заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа занять «четкую позицию» по пакету санкций для России и гарантиям безопасности для Украины», — говорится в сообщении телеканала.

Умер актер и режиссер Роберт Редфорд

© EPA/TACC

Американский актёр и режиссёр Роберт Редфорд скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает New York Times.

О его смерти в горах близ Прово заявила в рекламном агентстве Rogers & Cowan PMK.

В России могут ввести локдаун из-за эпидемии

Зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что Роспотребнадзор может принять решение о введении ограничительных мер.

Возможность введения частичного или полного локдауна в России из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом рассматривается, однако мнения в Госдуме по этому вопросу разделились.

В Болгарии задержали российского бизнесмена по делу о взрыве в Бейруте

© dpa/TACC

Полиция Болгарии арестовала российского бизнесмена Игоря Гречушкина, судно которого (Rhosus) взорвалось в порту Бейрута в 2020 году. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что мужчине грозит экстрадиция в Ливан для дачи показаний. Но если он не будет передан ближневосточной стране, ее следователи приедут в Болгарию для допроса.

В США назвали условие для прекращения конфликта на Украине за 90 дней

Конфликт на Украине может завершиться максимум в течение 90 дней, если Европа введет вторичные пошлины в отношении стран, которые приобретают российскую нефть.

Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в интервью для международного агентства новостей Reuters.

Журова объяснила оскорбления игравшего за «Зенит» украинца в адрес клуба

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась об оскорблениях украинца Ярослава Ракицкого в адрес своего бывшего клуба — петербургского «Зенита». Она допустила, что игрока могли заставить так высказаться.

«Потому что ему и его семье нужно там жить. Может, и угрожали, могло быть все, что угодно. Есть подозрения, что сам он вряд ли так думает», — объяснила Журова.

Стоимость поездки в такси в России может подорожать в несколько раз

Таксист и блогер Егор Рябков заявил, что закон о легализации автомобилей такси может привести к росту цен на поездки в четыре раза. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам Рябкова, машины в такси служат в течение пяти лет, после чего их выводят из эксплуатации, и к тому моменту, когда закон примут, ездить будет на чем.

В России отреагировали на угрозы страны НАТО из-за инцидента с дронами в Польше

Доказательств того, что именно российский дрон пересек воздушное пространство Польши, нет, поэтому угрозы Великобритании в адрес России — это чушь, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

