«Решение принято»: озвучено страшное будущее сектора Газа

Израиль с разрешения США планирует полностью разрушить сектор Газа и изгнать оттуда палестинцев. Такое мнение высказал News.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он обратил внимание на то, что удару Израиля по Газе предшествовала поездка госсекретаря США Марко Рубио в Иерусалим.

«Нанесенный после этого удар говорит, что США дали отмашку на продолжение боевых действий. Я полагаю, что план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — это изгнание палестинцев из сектора Газа. Захват будет выполнен вплоть до разрушения города и уничтожения жителей», — считает Матвийчук.

По мнению военного эксперта, решение о дальнейшей судьбе сектора Газа «было принято на самом высоком уровне», и вряд ли этому как-то сможет помешать Совет Безопасности ООН.

«Даже если Совбез ООН примет какие-то резолюции, Израиль на них внимания не обратит. В очередной раз можно сказать, что ООН уже ничего не решает», — резюмировал Матвийчук.

Ранее бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке, член Центрального комитета партии Vatan («Родина») Ихсан Сефа высказал уверенность, что США и Израиль хотят изменить демографическую и политическую карту сектора Газа и превратить регион в зону для американских экономических проектов, включая туризм и инвестиции.

Более 60 человек погибли при ударах Израиля по сектору Газа

При этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал ликвидацию последнего оплота палестинского движения ХАМАС «важной» для прочного мира не только израильтян, но и палестинцев. Также он подчеркнул, что Израиль не намерен «оккупировать сектор Газа», речь идет только о его освобождении от ХАМАС.