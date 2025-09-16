Алиев показал шоу коней
Президент Азербайджана Ильхам Алиев показал президенту Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян шоу карабахских коней. Об этом пишет агентство APA в своем Telegram-канале.
Мероприятие прошло на равнине Джыдыр Дюзю, в Карабахе. Уточняется, что шоу является символом дружбы Азербайджана с ОАЭ.
«Презентация карабахских скакунов как символ культурного наследия и братства объединил народы на этой священной земле», — говорится в сообщении.
Ранее во время своего визита в Карабах Ильхам Алиев заявил, что события последних пяти лет являются историей победы для Азербайджана.
«Никакая внешняя сила не смогла повлиять на нашу волю», — рассказал президент.