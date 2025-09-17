Западные страны ввели против России санкции в надежде, что они лишат ее основных источников дохода. Но несмотря на финансовые ограничения РФ, продолжает себя весьма неплохо чувствовать. В страну поступают миллиарды евро, причем значительные суммы поступают из государств НАТО.

«Русские смеются нам в лицо. Европа шлет Путину мешки денег», – пришел в ярость автор польского издания.

В статье говорится, что несмотря на санкционное давление, Россия получает колоссальную прибыль. Значительные финансовые ресурсы поступают в российскую казну не только из КНР, но и от стран, формально поддерживающих ограничения против Москвы.

Только за август 2025 года такие государства, как Турция, Венгрия и Словакия, закупили 18 млн баррелей российской нефти на общую сумму 976 млн евро. Польские источники сообщают, что основным получателем выгоды стала Турция, направившая на российские счета 596 млн евро.

При этом, в июне Анкара увеличила закупки нефти Urals до 400 тыс. баррелей ежедневно. Также Россия обеспечивает 40% газовых нужд Турции. Россия экспортирует в западные страны не только нефть, но и газ. В 2024 году примерно 18% импортируемого в Евросоюз природного газа было поставлено из России.

Пятью крупнейшими потребителями российских энергоресурсов являются Венгрия, Франция, Словакия, Бельгия и Испания, перечислившие в Кремль сотни миллионов евро. Ранее президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО полностью отказаться от импорта российской нефти, заявив, что регулярные выплаты Москве подрывают переговорные позиции Запада.

Кроме того, глава Белого дома предложил ввести для Китая, основного покупателя российских углеводородов, тарифы в размере 50-100%. Однако в Москве, по-видимому, не испытывают сильного беспокойства по этому поводу, понимая, что Европе будет сложно выполнить требования США, пишет АБН24.