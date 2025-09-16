Стали известны неожиданные детали залета "российских" дронов в Польшу

Ракета F-16 попала в жилой дом в Польше во время залета дронов, которые власти республики назвали российскими. Об этом пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

По информации издания, военные пытались сбить с помощью ракеты беспилотник, но попали в дом мирных жителей.

Также газета заявляет, что информацию о «неопознанном летающем объекте», обломки которого врезались в дом в Вырыках Люблинского воеводства, прокуратура скрывает.

Напомним, ранее польские власти заявили, что все обнаруженные в Польше в ночь на 10 сентября БПЛА не несли взрывчатки.

Также премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что вечером 15 сентября БПЛА сбили над правительственными зданиями республики. Позже стало известно, что в связи с инцидентом задержали граждан Белоруссии и Украины.

В Польше назвали залетевшие в страну дроны пустышками

