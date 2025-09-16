Еврокомиссия может ввести санкции против Грузии

Еврокомиссия (ЕК), по словам официального представителя внешнеполитической службы союза Анитты Хиппер, изучает возможность введения санкций против властей Грузии и приостановки безвизового режима.

На брифинге в Брюсселе она заявила, что в ЕК продолжают рассматривать различные возможности для оказания «большего давления на грузинские власти». Причина в наблюдаемом «резком откате демократии».

Меры могут включать как экономические санкции, так и приостановку действия безвизового режима.

