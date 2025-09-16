Трампу напомнят о связях с Эпштейном перед встречей с британским королем

Активисты движения Everyone hates Elon (Все ненавидят Илона) вывесили фото президента США Дональда Трампа с американским финансистом Джеффри Эпштейном в Виндзоре в преддверии встречи с британским королем Карлом III. Об этом пишет канадская газета Global News.

© Lenta.ru

«На кадрах, предоставленных британской политической протестной организацией Everyone Hates Elon, видно, как несколько человек демонстрируют увеличенную фотографию, которая, по словам группы, была профинансирована пожертвованиями британской общественности», — отмечается в материале издания.

Кроме того, активисты обвинили Трампа в попытке уйти от скандала с Эпштейном за счет активной внешней политики и визита в Соединенное Королевство.

24 июля перед гольф-клубом Трампа, который находится недалеко от города Абердин в Шотландии, активисты движения Everyone hates Elon разместили табличку с надписью «побратим острова Эпштейна» с отсылкой к якобы связям политика с Эпштейном.