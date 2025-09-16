Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что большая часть жителей Украины продолжает говорить на русском в повседневной жизни. Об этом депутат рассказал порталу Life.

По мнению Ревенко, значительная часть украинской молодежи тянется к русскому языку и традиционным ценностям. Депутат добавил, что работал на Украине журналистом в 2007-2008 годах и редко слышал украинскую речь - в основном только в государственных СМИ.

«Это напоминает бешеную собаку, которая пытается, волчком крутясь, укусить собственный хвост. Очевидно, что это уже полное безумие, потому что в массе своей украинцы говорят на русском. <…> Бытовой язык всегда был русским», - подчеркнул Ревенко.

Ранее на Украине признали неконституционным закон «Об основах государственной языковой политики». После вступления этого закона в силу в 2012 году в некоторых областях страны русский язык получил статус регионального.

Также в стране действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающий сотрудников госорганизаций, банков и сферы услуг общаться на рабочем месте только на украинском. Кроме того, в стране существуют языковые квоты на телевидении и радио - большую часть эфира необходимо заполнять контентом на украинском языке.

В 2024 году в Ивано-Франковске решили отправлять на улицы города «языковых инспекторов». Сообщалось, что они не смогут выписывать штрафы, но будут делать людям замечания за разговоры на русском языке. В мэрии города заявляли, что эти инспекторы также будут популяризировать курсы украинского языка, следить за тем, на каком языке разговаривают сотрудники кафе и магазинов, и сообщать о нарушениях на горячую линию.