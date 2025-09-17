Фон дер Ляйен назвали военной преступницей

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, преследующая политику милитаризации, является военной преступницей.

Об этом заявил экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис, сообщает РИА Новости.

«Урсула фон дер Ляйен, полоумная военная преступница», — сказал он.

По словам политика, глава Еврокомиссии подталкивает Европу к покупке танков у концерна Rheinmetall в кредит. Он выразил мнение, что эти танки полностью бесполезны и не нужны ни Европе, ни Украине.

Ранее стало известно, что Европейский парламент проведет голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен. Против главы ЕК выступили «Патриоты за Европу» и «Левые».