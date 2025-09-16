Орбан жестко высказался о нелегальной миграции в Европе

В европейских столицах «общественная безопасность в руинах», однако брюссельские бюрократы продолжают пытаться управлять нелегальной миграцией, вместо того, чтобы остановить ее. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, слова которого приводит «Царьград».

По словам Орбана, в европейских странах, в отличие от Венгрии, где число нелегальных мигрантов равно нулю, «банды держат людей в страхе».

«В Берлине, Стокгольме, Вене и Париже общественная безопасность в руинах. Взрывы, нападения с применением автомобилей и убийства стали обыденностью. В Лондоне на днях сотни тысяч вышли протестовать против миграции. Бриты устали. Они хотят вернуть свою страну», — отметил венгерский премьер.

При этом Виктор Орбан уверен, что Брюссель не планирует ничего менять и «до сих пор хочет управлять миграцией вместо того, чтобы ее остановить».

«Тех, кто не встает в строй, шантажируют и наказывают. Венгрию — штрафом в миллион евро каждый день. (...) Венгерское правительство и дальше будет сопротивляться в Брюсселе и сохранит Венгрию свободной от мигрантов!», — заключил Орбан.

Орбан раскритиковал политику фон дер Ляйен

Премьер-министр Венгрии не первый раз жестко высказывается в отношении нелегальной миграции в странах ЕС. Ранее он обвинил Европейский союз в попытках «шантажировать» его страну замороженными средствами, чтобы заставить ее изменить свою политику в этом вопросе. При этом, по его словам, все претензии ЕС к Венгрии вызваны отнюдь не желанием Европы отстоять верховенство права.