Европарламент проголосует за вотум недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен
В Европарламенте проголосуют за вотум недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен 6-9 октября.
«Европарламент проведет дебаты, а затем проголосует по резолюциям о вотуме недоверия... фон дер Ляйен во время своей пленарной сессии 6-9 октября»,— пишет Politico со ссылкой на письмо от главы ЕП Роберты Метсолы.
В Европе назвали позором высказывание фон дер Ляйен об Украине
Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан призвал главу ЕК уйти в отставку.